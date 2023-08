Für Flüchtlinge in Nettetal Ehemalige Hauptschule Kaldenkirchen wird Notunterkunft

Die ehemalige Hauptschule in Kaldenkirchen soll zu einer Notunterkunft werden, in der Kostenpflichtiger Inhalt Flüchtlinge vorübergehend unterkommen, bis sie in Wohnungen untergebracht werden können. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt Nettetal, nachdem die „Westdeutsche Zeitung“ darüber berichtet hatte. Dass sie dauerhafte Wohnungen für Geflüchtete errichten will, hatte die Stadt schon im März 2023 angekündigt. Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen, werde eine Aufgabe sein, die die Kommunen noch auf längere Sicht zu erfüllen haben werden, lautet die Prognose. Größere Unterkünfte mit dauerhaft verfügbarem Wohnraum zu errichten, ist nach Ansicht sinnvoller und kostengünsttiger, als mit Behelfslösungen wie Wohncontainern zu arbeiten oder eine Vielzahl einzelner Wohnungen anzumieten und diese zu verwalten.