Bei Gottesdienst in Nettetal Kirchengemeinde an der Nette hat neuen Pfarrer gewählt

Die evangelische Kirchengemeinde an der Nette hat einen neuen Pfarrer bestimmt: Es soll der Hanauer Pfarrer Manuel Goldmann sein. In einem Wahlgottesdienst, geleitet von Pfarrerin Barbara Schwahn, Superintendentin des Kirchenkreises Krefeld-Viersen, wurde Goldmann einstimmig auf die erste Pfarrstelle der Gemeinde gewählt. Der Bewerber selber war bei der Wahl nicht zugegen – das ist auch nicht üblich, wie die Superintendentin erklärte. Pfarrer Andreas Grefen, der im November in den Ruhestand gehen wird, schickte ihm gleich nach dem Gottesdienst eine Textnachricht.