Nachfolger in Nettetal gesucht Wird der Gastprediger der neue Pfarrer der Gemeinde an der Nette?

Der Sonntags-Gottesdienst in der Hofkirche begann zu einer ungewöhnlichen Zeit: um 17 Uhr. „Mit diesem Gottesdienst stellt sich ein Bewerber um eine Pfarrstelle in unserer Gemeinde allen Gemeindegliedern vor“, so hatte die Evangelische Kirchengemeinde an der Nette eingeladen. Entsprechend groß war das Interesse, wie ein Blick in die gut besuchte Hofkirche verriet. Sogar Superintendentin Barbara Schwahn vom Kirchenkreis Krefeld Viersen war nach Kaldenkirchen gekommen. Die späte Zeit war dem Gast geschuldet: Manuel Goldmann hatte eine Anreise von drei Stunden aus dem 300 Kilometer entfernten Hanau in Hessen zu bewältigen. Noch am Morgen um 10.30 Uhr hatte Goldmann den Gottesdienst in der Immanuel-Kirche in Großkrotzenburg am Main in seiner Heimatgemeinde am Limes gefeiert.