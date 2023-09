Eurovision-Komentator in Nettetal Peter Urban liest in der Stadtbibliothek

Karten für die Veranstaltung gibt es in der Buchhandlung Matussek in Lobberich, im Buchladen Kaldenkirchen, in der Stadtbücherei in Breyell und unter www.nettetalerliteraturtage.de. Neben seinen Moderationen beim ESC hat Urban die Radiolandschaft in Deutschland mitgeprägt. Seit fast 50 Jahren beobachtet er als Pop-Experte für den NDR die nationale und internationale Musikszene und hat dabei in seiner langen Laufbahn unzählige Popgrößen getroffen, interviewt und porträtiert – von Keith Richards, über Yoko Ono bis hin zu David Bowie, Elton John, Joni Mitchell, Harry Belafonte oder Eric Clapton.