Spielecafé Jungbrunnen in Nettetal Escape Room belegt einen Spitzenplatz

Das Ehepaar freut sich auch über einen neuen Briefingraum, in dem die Spieler informiert werden können. Aus der ehemaligen Küche des Spielecafés, das sich früher auch in Kaldenkirchen befunden hat, ist ein Raum entstanden, der an die Lobby eines Hotels in Moskau erinnert. Dickbauchige Polstermöbel, schwere Dekostoffe, das klassische Schachbrett auf dem Tischchen zwischen zwei Stühlen, der Kristallleuchter, der von der Decke herunterhängt, die alte Radioanlage in dem historischen Schränkchen mit seinen Spitzendecken und den schweren Glasschalen sowie die herrschaftlichen Tapeten an den Wänden erwecken den Eindruck einer Zeitreise in ein anderes Land. „Damit stimmen wir unsere Besucher auf das ein, was sie bei uns erwartet“, macht Wigman-Prigge neugierig.