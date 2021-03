Kirchliches Leben in Nettetal : Erstmalig Passionskrippe in St. Sebastian aufgebaut

Der Einzug Jesu in Jerusalem ist Anfang der Passionskrippe. Foto: St. Sebastian

Lobberich Die Passionskrippe in St. Sebastian in Lobberich ist noch bis nach Ostern in der Kirche zu besichtigen. Es ist in diesem Jahr erstmalig, dass nach der Krippe zu Weihnachten auch eine in der Woche vor Ostern aufgebaut wurde.

Die Darstellung der Passionszeit ist im christlichen Kulturkreis eine Selbstverständlichkeit. Man denke nur an die vielen Kreuzwege. In vielen Kirchen wird auch in Fenster- oder Wandbildern die Leidensgeschichte Jesu illustriert. Die Bereitschaft, sich den grausamen Szenen rund um die Themen Verrat und Kreuzigung zu stellen, ist durchaus weit verbreitet.

Eine Weihnachtskrippe kennt fast jeder. Aber Passionskrippen, die die Leidensgeschichte Jesu erzählen, sind schon eher die Ausnahme. In diesem Jahr ist in der Pfarrkirche St. Sebastian in Lobberich erstmalig eine Passionskrippe aufgebaut. Vom Palmsonntag bis nach Ostern können die verschiedenen Krippendarstellungen besichtigt werden (Öffnungszeiten täglich von 15 bis 17 Uhr, außer am 1. und 2. April). Die Krippendarstellungen erklären dem Betrachter das Passionsgeschehen aus der Heiligen Schrift. Auch wer nicht ganz bibelfest ist, kann an den einzelnen Szenen den Leidensweg Jesu nachvollziehen. Dieser beginnt mit dem Einzug Jesu in Jerusalem und endet – ganz österlich – mit der Auferstehung und dem leeren Grab.

Im 18. und 19. Jahrhundert war die Passionskrippe weit verbreitet, bevor sie bei uns fast völlig in Vergessenheit geriet. In Südeuropa ist die Fastenkrippe dagegen immer noch weit verbreitet. Die verschiedenen Stationen der Passionsgeschichte erfordern die Bereitschaft, sich mit den traurigen und grausamen Szenen der Passionsgeschichte auseinanderzusetzen. In einigen Gemeinden ist diese Bereitschaft vorhanden und so entstehen selbstgemachte Osterkrippen.

Weitere Informationen unter: https://www.st.sebastian.pfarre.net und https://www.facebook.com/st.sebastian.pfarre.net

(hb)