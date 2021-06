In Nettetal : Erste Kindertagesstätte in Modulbauweise

Erster Beigeordneter Michael Rauterkus und Objektleiterin Sabrina Winz bereiten die Zeitkapsel vor. Dahinter Kita-Leiterin Amelie Geppert. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Die neue Kindertagesstätte in Lobberich soll im November dieses Jahrees bezugsfertig sein. Das Projekt kostet rund 2,6 Millionen Euro.

Am Mittwoch hat die Grundsteinlegung stattgefunden und in fünf Monaten, im November, soll das Gebäude bereits bezogen werden. Und alle bleiben ganz entspannt. Das Zauberwort ist Modulbauweise. Die neue Kita am Caudebec-Ring in Lobberich wird in Modulbauweise errichtet, also mit Fertigbauelementen. Die ersten vier Elemente sollen bereits am Dienstag angeliefert werden.

Bei der Grundsteinlegung nannte Erster Beigeordneter Michael Rauterkus, auch Geschäftsführer des Nettebetriebs, dieses Projekt das erste in Modulbauweise. Auf diese Weise könne man zügig neuen Raum schaffen. Gebaut wird eine Kindertagseinrichtung mit vier Gruppen für 74 Kinder, geplant sind drei Ü3-Gruppen und eine U3-Gruppe. Der Kinder sollen für zwei Jahre in dem Modulbau untergebracht sein, danach ziehen die Kinder in einen Neubau in Breyell um.

Info Grundschule in 14 Wochen errichtet Der Generalunternehmen Kleusberg aus Wissen hat im Frühjahr 2021 in Berlin-Pankow die Hausburg-Grundschule in Holz-Modulbauweise errichtet. Partner im Modularen Bauen war das Niederkrüchtener Unternehmen Derix, das Dach-, Wand- und Deckenelemente aus massivem Brettschichtholz anlieferte. Neben der Stahlmodulbauweise hat Kleusberg seine Bausysteme damit um eine besonders ökologische Komponente erweitert. Insgesamt 75 Module aus einzelnen Brettschichtholztafeln entstanden innerhalb von vier Wochen. Fenster und Türen sowie die Abhangdecke sind bereits inbegriffen. Die Sanitärbereiche wurden mit Zementestrich vorbereitet. Die Ausbauzeit am Bauort wird so auf ein Minimum reduziert.

Im Juni 2020 gab der Jugendhilfeausschuss für das Projekt grünes Licht. Gewünschter Beginn ist der 1. August, die tatsächliche Eröffnung der Kita ist für den 1. November geplant. In der Zwischenzeit werden die Kinder mit einem Shuttlebus zum Hauptschulgebäude in Kaldenkirchen gebracht, in dem der Kindergarten zwischenzeitlich untergebracht ist. Eine Gruppe wird vorübergehend in der Kita Bongartzstiftung untergebracht.

Der ambitionierte Terminplan führte beim Nettebetrieb zu einem Paradigmenwechsel. Das Projekt wurde nicht mehr an freie Architekten vergeben, denn das hätte eine Ausschreibungszeit von drei Monaten bedeutet. Sondern es wurde von den eigenen Architekten im Nettebetrieb entwickelt. Aufgrund der kurzfristigen Bestellung wurde entschieden, die Kita in Stahlmodulbauweise durch einen Generalunternehmer herstellen zu lassen. Da die temporäre Nutzung als Kita und die flexible Nachnutzung oder der Wiederverkauf im Fokus der Planung standen, entschied man sich für das Material Stahl. Die Wiederverwendbarkeit ist mit einem Stahlmodulbausystem jederzeit möglich. Mit der erneuten Verwendung trägt der Nettebetrieb dem nachhaltigen C2C-Gedanken Rechnung. Stahl hat eine Recyclingquote von nahezu 100 Prozent.

Die Ausführung übernimmt der Generalunternehmer Kleusberg aus Wissen. Für Volker Johann, Vertriebsleiter Düsseldorf bei Kleusberg, ist die Modulbauweise ebenfalls „Neuland“.