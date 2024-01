Business statt Sex Nettetal bekommt seine erste F*ck-up-Night

Man kennt das aus Comics oder Whats-App-Nachrichten: Wenn man ein Schimpfwort dezent andeuten will, dann werden einzelne Buchstaben gerne mal durch Symbole ersetzt. Und so haben die Organisatoren einer Premiere in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen ihre Veranstaltung auch „F*ck Up Night“ getauft. Menschen, die des Englischen mächtig sind, dieses Format aber nicht kennen, sollten jedoch nicht in die Irre gehen. Es hat nichts mit Sex zu tun. „To F*ck up“ ist ein saftiger Ausdruck für „scheitern“. Und ums Scheitern im Geschäft und auch darum, dass das gar nicht so schlimm sein muss und lehrreich sein kann, geht es bei der ersten F*ck-up-Night am Freitag, 23. Februar, in der Alten Fabrik an der Venloer Straße 38 in Kaldenkirchen.