Breyell : Erinnerungen an Breyells „wilde Jahre“

„Breyell in den sechziger Jahren“ heißt das Stück, das am 10. Oktober in der Stadtbücherei aufgeführt wird. Damals gab es im Ort noch 51 Kneipen. Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Breyell In der nächsten „Blauen Stunde“ der Stadtbücherei am 10. Oktober erzählt und spielt die Gruppe „Breyell Kultur“ Geschichten und Sketche aus den ersten Nachkriegsjahrzehnten.

Brave Jonges und Holzfäller, das Haus Grenzmark, die Metgesheider Schützen, die Pesta-Bar und das Turm-Café am Lambertimarkt – sie alle sind Akteure und Schauplätze einer Nostalgierevue, die die Gruppe „Breyell Kultur“ unter der Leitung von Rolf Ingenrieth auf die Bühne bringt. Die Vorstellung am Donnerstag, 10. Oktober, 17 Uhr, in der Stadtbücherei in Breyell ist nahezu ausverkauft.