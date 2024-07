Brauchtum in Nettetal Das Kinderschützenfest von 1937 in Hinsbeck

Am 14. Juli berichtete die gleiche Zeitung: „Im Rahmen des großen Niederrheinischen Volksfestes fand am Montag in Hinsbeck das große Kinderschützenfest statt. … Kurz nach 5 Uhr traten drei schmucke Kompanien mit Schützenhut und Holzgewehr in einheitlichen, zum Teil historischen Uniformen, an der Schule an. Dem Schützenzug ritten der General [Franz Küpper] und sein Adjutant [Matthias Ploenes] voran. Durch Hinsbeck erklangen flotte Marschweisen, herzlich wurden die Schützen von den zahlreichen Zuschauern begrüßt. Nach der Meldung des kommandierenden Generals wurden die Züge vor der Residenz [im Wevelinghoven] wieder ausgerichtet. König ‚Heinrich I.’ schritt mit seinen Ministern [Egidius Timmermanns und Hans Schatten] die langen Reihen seiner Getreuen ab. Der Zug setzte sich dann in Bewegung. Auf dem Festplatz wurde der König von den Ehrengästen begrüßt. Bald erklang der Präsentiermarsch und in strammer Haltung der einzelnen Offiziere und Mannschaften nahmen der König, die Königin [Mechthilde Dors, Hofdamen Hilde Fenkes und Adele Stammen] Minister und Gefolge sowie Ehrengäste die schmucke Parade ab. Dann begann das Fest des kleinen Volkes in den Festzelten. Alle wurden reichlich bewirtet. Die Musik spielte auf zum Königstanz. Das Herrscherpaar drehte sich über die Tanzfläche. Offiziere und Hofdamen folgten. Unter den Zuschauern befanden sich auch NSDAP-Kreisleiter Niem sowie die Gebietsführer Deinert und Thomas.“