Schullandschaft in Nettetal : Drei Millionen Euro vom Land für Nettetaler Schulen

In den Umbau der Lehrküche der Gesamtschule flossen 105.000 Euro an Landesfördermitteln. Das berichtete der Nettebetrieb im Schulausschuss. Foto: Stadt

Nettetal Der Nettebetrieb arbeitet kontinuierlich an der Bausubstanz der Schulen in Nettetal. Dabei kommen Fördermittel des Landes aus dem Paket „Gute Schule“ zum Einsatz.

Knapp drei Millionen Euro aus Landesmitteln hat die Stadt Nettetal seit 2017 im Zuge des Förderpakets „Gute Schule“ in bauliche Maßnahmen für die Schulen investiert. Hans-Willi Pergens, Leiter des Nettebetriebs, und Yvonne Friedrich vom Betriebsbereich Immobilien berichteten im Schulausschuss über den Maßnahmenkatalog. Exemplarisch stellten sie einige größere Posten vor, wie etwa den Umbau der Realschul-Aula, der mit 475.000 Euro zu Buche geschlagen hat. Aber auch der Umbau der Lehrküche an der Gesamtschule (105.000 Euro), die Abdichtung des Kellers an der Katholischen Grundschule Breyell (63.000 Euro) oder die Dachsanierung der Förderschule West in Hinsbeck sind Ertüchtigungen gewesen, die die Qualität der Nettetaler Schulen in der Breite verbessert hat.