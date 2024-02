Ehrung im Ratssaal Das sind Nettetals ausgezeichnete Sportler

Der Stadtsportverband Nettetal hat in Kooperation mit der Stadt die erfolgreichsten Sportler aus dem Vorjahr im Ratssaal ausgezeichnet. Stadtsportverbands-Vorsitzender Jürgen Hendricks hob die Vielfalt der Sportarten hervor, in denen Nettetals Athleten erfolgreich waren. „Von Disziplinen wie Billard und Tanzen bis hin zu Taekwondo und Highland Games, Sie alle haben die sportliche Vielfalt und den Teamgeist in Nettetal lebendig gehalten und weiterentwickelt“, sagte Hendricks. Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) rief angesichts des zweiten Jahrestags des Ukraine-Kriegs zu einer Gedenkminute auf. Allein bis April 2023 waren laut Nachrichtenagentur Ukrinform 287 ukrainische Sportler und Trainer gestorben, rund 40.000 Athleten mussten ins Ausland gehen. In der Ukraine wurden mehr als 340 Sportobjekte zerstört oder schwer beschädigt. Küsters lobte die Nettetaler Sportler: „Sie und ihr habt Höchstleistungen erbracht und besondere Verdienste errungen. Deshalb messe ich der Arbeit der Sportvereine eine sehr große Bedeutung zu.“ Er versprach: „Auch in Zukunft werden die Vereine weiterhin im Mittelpunkt unserer Sportpolitik stehen.“ Derzeit wird an einem Sportkonzept gearbeitet. „Ziel ist es, einen Leitfaden für die Arbeit der Politik, Verwaltung und Vereine zu schaffen. Wir wollen als Sportstadt weiter wachsen und den Sport in Nettetal fördern“, kündigte Küsters an.