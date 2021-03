Kindertagesbetreuung in Nettetal : Elternbeiträge werden reduziert

Kindertagesbetreuung in Nettetal

Jochen Müntinga dankt allen Beteiligten in Kitas und Schulen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Die Corona-Pandemie hat zu geschlossenen Kindertagesstätten und Grundschulen geführt. Entsprechend sollen die Elternbeiträge für Kita und Offenen Ganztag ganz ausgesetzt oder zumindest vermindert werden.

Um die Eltern auch in der aktuellen Corona-Pandemie zu unterstützen und finanziell zu entlasten, werden die Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesbetreuung für Februar zu 50 Prozent erlassen. Sollte es eine ähnliche Regelung wie im Januar geben, bei der sich das Land NRW mit 50 Prozent am Erlass von Elternbeiträgen beteiligte, werden die verbliebenen 50 Prozent der Beiträge im Monat Februar zu einem späteren Zeitpunkt an die Eltern erstattet oder erlassen. Das teilte jetzt die Stadt Nettetal mit.