Sozialpolitik in Nettetal : Elternbeiträge für Kitas teilweise zurückgezahlt

Nettetal In seiner zweiten Sitzung machte der neue Stadtrat Nägel mit Köpfen: Einstimmig folgte der Rat nicht der Vorlage der Verwaltung, sondern formulierte einen neuen Beschluss für weitere Rückerstattungen von Kita-Elternbeiträgen. Dazu gab es auch eine kurze Unterbrechung der Sitzung, in der sich die Fraktionsvorsitzenden neu abstimmen konnten.

Für den Jugendamtselternbeirat hatte dessen Vorsitzender Fabian Fitzen beantragt, nachträglich die Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli vollständig zu erstatten und für August um die Hälfte zu erlassen. Beides wird in der Vorlage der Verwaltung abgelehnt. Seinen Antrag begründet Fitzen so: „Es ist aus meiner und aus der Sicht der Eltern, deren Kinder in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflegestelle betreut werden, äußerst bedauerlich und nur schwer nachvollziehbar, dass auf der einen Seite die Gebühren für die Inanspruchnahme der offenen Ganztagsbetreuung für Grundschüler vollständig erlassen werden konnten und auf der anderen Seite die Satzung für die Erhebung der Elternbeiträge eine ebenso vollständige Erlassung dieser gesetzlich nicht zulässt.“