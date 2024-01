Autor aus Nettetal Dinçer Güçyeter wird weiter mit Preisen überhäuft

Am 19. April 1933 flüchtete die Jüdin Else Lasker-Schüler aus Deutschland in die Schweiz. Sie gilt als herausragende Vertreterin avantgardistischer Dichtung und des Expressionismus in der Literatur. Der Preis für Güçyeter ist mit 5000 Euro dotiert und wird vom Literaturbüro NRW gefördert. Frühere Preisträger waren unter anderen Thomas Kling aus Neuss, die Wienerin Friederike Mayröcker, Safye Can aus Offenbach am Main, geflüchtete afghanische Jugendliche, die ihre traumatischen Erlebnisse lyrisch verarbeiteten, und Nora Gomringer aus Bamberg.