Unfall in Nettetal Elfjähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Ein elfjähriger Radfahrer ist am Sonntag, 5. März, gegen 18 Uhr an der Kreuzung Lobbericher Straße / Felderend in Breyell mit einem Auto zusammengestoßen. Der Junge fuhr nach Angaben der Polizei auf der Straße Felderend und wollte an der Kreuzung Lobbericher Straße geradeaus weiter in die Haagstraße. Dort stieß der Junge mit einem Pkw zusammen, den eine 84-Jährige aus Overhetfeld steuerte. Nach Angaben des Jungen und einer Zeugin kam der Pkw aus der Haagstraße und bog nach links in Richtung Lobberich ab. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02162 3770 zu melden. Der Elfjährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.