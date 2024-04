An Wanderweg in Nettetal Elektrozaun soll Biber an Damm-Ausbau hindern

Unter strengem Schutz stehen die Tiere, weil sie einst in der Region heimisch waren, dann durch Bejagung aber ausgerottet wurden. Erst in jüngerer Zeit zogen nach und nach wieder Exemplare am Niederrhein ein. Im Kreis Viersen sind es nach Schätzung von Experten etwa 50 bis 55 Biberpaare. Der Bau von Dämmen spielt für den Nachwuchs eine Rolle. Denn der Eingang in die Biberburg, in denen die Jungtiere zunächst aufgezogen werden, muss so weit unter der Wasseroberfläche liegen, dass Räuber nicht in die Burg eindringen können. Und wenn das Gewässer zu flach ist, dann wird eben gebaut und gestaut.