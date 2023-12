Auszeichnung für Nettetaler Hans Brünken ist seit 65 Jahren ein Meister

Er ist in Hinsbeck das, was man gerne als „Urgestein“ bezeichnet: Hans Brünken, in diesem Sommer 90 Jahre alt geworden, lebt auch heute noch in dem Ort, in dem er einst geboren wurde. Und ein solches Alter muss man auch erreichen, um wie Stuckateur Brünken vom Innungsobermeister Roland Gerhards den Eisernen Meisterbrief der Handwerkskammer Düsseldorf überreicht zu bekommen. Es ist eine seltene Ehrung, mit dem die Kammer dem Hinsbecker für sein Engagement gedankt hat.