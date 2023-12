Tipps für Ausflug in die Niederlande Venlo lockt mit Lichterroute und Schlittschuhbahn

Über mangelndes Interesse deutscher Besucher an ihrer Innenstadt können sich die Nachbarn in Venlo wahrlich nicht beklagen. Gleichwohl legen sie sich in der Weihnachtszeit und bis in den Januar hinein ins Zeug, mit besonderen Aktionen zu glänzen. So gibt es unter anderem eine Schlittschuhbahn auf dem Oude Markt und wieder eine Lichterroute durch die Venloer Innenstadt, bei der Kinder mithilfe eines „Zauberstabs“ an verschiedenen Stationen Zirkus-Attraktionen erleben können.