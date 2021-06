Jubilare in Nettetal : Eine starke Frau feiert 90. Geburtstag

Katharina Dreger wird 90 Jahre alt Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Breyell In einem Seniorenheim in Breyell feiert Katharina Dreger am 15. Juni ihren 90. Geburtstag. Erst vor vier Monaten ist sie nach Nettetal in die Nähe ihrer Tochter gezogen. Ihr Lebensmittelpunkt war von Geburt an Meerbusch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Katharina Dreger blickt am 15. Juni auf 90 ereignisreiche Jahre zurück. Geboren, aufgewachsen und eine Familie gegründet hat sie in Meerbusch. Seit vier Monaten lebt sie in Breyell, um näher bei ihrer Tochter zu wohnen. 1953 heiratete Dreger in Meerbusch. Schon zwei Jahre später verunglückte ihr Mann. Seit 1955 musste sie sich deshalb alleinerziehend um ihre gemeinsame Tochter kümmern. Dreger arbeitete als Modistin. Das Stricken war, solange ihre Augen es zuließen, auch im Alter noch ein großes Hobby. Bis zum letzten Jahr blieb sie sehr aktiv in der Katholischen Frauengemeinschaft in Meerbusch. Wandern und Fahrradfahren sind ein weiteres Hobby. Jetzt genießt sie die Zeit mit ihren zwei Enkeln, zwei Stiefenkeln und zwei Urenkeln. Die kommen sie jede Woche besuchen, worauf sie sich immer besonders freut. Ihren 90. Geburtstag feiert sie im engsten Familienkreis. rdo/Foto: Knappe

(rdo)