Unfall in Nettetal : Schwerverletzte bei Kollision mit Feuerwehrauto

Lobberich Ein Feuerwehrwagen auf Alarmfahrt und ein SUV stießen am Freitag früh auf der Kreuzung L 509/Dornbuscher Straße zusammen. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Mit schweren Verletzungen musste eine 29-jährige Autofahrerin aus Süchteln nach dem Zusammenstoß mit einem Feuerwehrfahrzeug am Freitag gegen 7.15 Uhr ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei war die junge Frau auf der Dornbuscher Straße in Richtung Lobberich unterwegs.

Das Feuerwehrfahrzeug war mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz auf der B 509 in Richtung Viersen unterwegs. Es wurde von einem 33-jährigen Nettetaler gesteuert. Das Einsatzfahrzeug fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein, während die Süchtelnerin bei Grün in die Kreuzung fuhr. Hier kam es zum Zusammenstoß. Das Feuerwehrfahrzeug wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Fahrer wurde leicht verletzt.