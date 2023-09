Alte Fabrik in Nettetal-Kaldenkirchen Eine Hommage an Romy Schneider

„Die Dinge des Lebens“, „Der Swimming Pool“ und natürlich „Sissi“ — umgeben von Filmplakaten tauchten die Gäste in der Alten Fabrik am Samstag in die Welt der Schauspielerin Romy Schneider ein. „Eine einzigartige Filmkarriere wird lebendig“, sagte Bürgermeister Christian Küsters in seiner Begrüßung. Der Termin war kein Zufall; die Schauspielerin wäre am Samstag 85 Jahre alt geworden.