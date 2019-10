Nettetal : Eine Gala des klassischen Jazz

Nettetal Die Barrelhouse Jazzband und vier Gastsolisten kommen in den Seerosensaal.

Stil, Sound und Qualität der Barrelhouse Jazzband haben sie zu einem weltweit erfolgreichen Ensemble gemacht, das in weit über 50 Ländern der Erde gastierte. Ihre kreative Behandlung der Musik der alten Meister und die zahlreichen populären Eigenkompositionen sind in der Welt des klassischen Jazz und Swing einzigartig. Zusammen mit der unterhaltsamen Moderation durch den Bandleader Reimer von Essen bietet die Barrelhouse Jazzband ein Konzerterlebnis von herausragender Klasse, versprechen die Veranstalter von Nettekultur.

Mit einem Repertoire von den Klassikern des New Orleans Jazz bis zu den eigenen Werken im Stile des Swing, Blues und des kreolischen Jazz bietet die Band 100 Jahre mitreißende Jazzgeschichte. Zudem spannt sie den Bogen von New Orleans über Count Basie bis hin zu einer der schönsten Kompositionen der Beatles-Ära.

Das besondere Programm geht weiter mit Kabarett, Am Samstag, 16. November, kommt Jens Neutag in die frisch umgebaute Aula der Realschule in Kaldenkirchen. In seinem Programm „Mit Volldampf“, wie er als Kabarettist in die Politik geht. Wenn die zahlreichen Rechtspopulisten dem Kabarett das Wasser abgraben, muss man eben zum Gegenschlag ausholen. Der Eintrittspreis beträgt 19 Euro, ermäßigt 12 Euro. Tickets online unter www.nettetheater.de