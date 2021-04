Kostenpflichtiger Inhalt: Wildtiere in Nettetal : Eine Drainage als tödliche Biber-Falle

Die Rohrkonstruktion mit der Stahlgittermatte, in der sich der Biber verfing und verendete. Der Netteverband hat die Konstruktion sofort umgebaut. Foto: privat

Nettetal Ein toter Biber sorgt im Königsbach für Aufregung. Das Tier hatte sich in dem Schutzvorbau einer Drainage an einem Biberbau verfangen. Spaziergänger fanden den Biber. Es ist der erste Unglückfall dieser Art in ganz NRW.