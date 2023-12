Tatorte in Nettetal Einbrüche in Jugendheim und Wohnhaus

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden am Dienstag zwischen 18.20 Uhr und 19.45 Uhr bei einem Einbruch an der Johannes-Hessen-Straße in Nettetal-Lobberich Schmuck, Bargeld und Werkzeug gestohlen. Der oder die Täter hebelten die Terassentür auf und gelangten in das Haus. Dieses wurde nahezu vollständig durchsucht. Neben Schmuck und Bargeld wurde auch Werkzeug gestohlen.