Polizei bittet um Hinweise Einbrecher in Nettetaler Grundschule

Einen dreistelligen Geldbetrag haben Unbekannte bei einem Einbruch in die städtische Gemeinschaftsgrundschule an der Straße „Im Hoverbruch" in Nettetal-Lobberich erbeutet. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zwischen Donnerstag, 12. Januar, 19 Uhr, und Freitag, 13. Januar, 7 Uhr, eine Tür des Gebäudes auf. Drinnen wurden mehrere Türen und ein Fenster aufgehebelt.