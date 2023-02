Spuren an der Wohnungstür Einbrecher von Bewohner überrascht

Am Dienstagmorgen, um 5.00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Straße May in Nettetal zu gelangen. Der schlafende 57-jährige Bewohner bemerkte ein Geräusch an der Wohnungstür und ging daraufhin an ein danebenliegendes Fenster. Er konnte erkennen, wie eine unbekannte Person das Treppenhaus fluchtartig verließ. Anschließend sah er die Beschädigungen an der Wohnungstür.