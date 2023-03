Nachts in Nettetal-Breyell Einbrecher stiehlt Werkzeuge aus Schrank

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 20. März, hat sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem umzäunten, auch zu Wohnzwecken genutzten Firmengelände am Ritzbruch in Breyell verschafft. Gegen 3.20 Uhr kletterte der Einbrecher über den Zaun und entwendete aus einem Schrank diverse Werkzeuge. Ein auf dem Gelände wohnender Zeuge, so berichtete die Polizei am Montag weiter, wurde durch Geräusche aufmerksam und sah, wie sich ein männlicher Tatverdächtiger zu Fuß in Richtung der Straße „Ritzbruch“ entfernte. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02162 3770 zu melden.