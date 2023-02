Tatort in Nettetal-Kaldenkirchen Einbrecher stemmen eine Wand auf

Eine Lagerhalle an der Bürdestraße in Kaldenkirchen ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 4. Februar, 14 Uhr, und Montag, 6. Februar, 9.10 Uhr. In diesem Zeitraum verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu der Halle, indem sie die rückwärtige Wand der Halle aufstemmten. Wie die Polizei weiter mitteilt, erbeuteten die Unbekannten mehrere Steuergeräte.