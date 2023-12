Kriminalität in Nettetal Einbrecher stehlen Glühweinkocher aus Adventsmarktbuden

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereigneten sich die Einbrüche zwischen Sonntag um 18.30 Uhr und Montag um 8.30 Uhr. Die Täter hätten die Verriegelungen der Türen zweier Weihnachtsmarkthütten auf dem Lambertimarkt in Breyell aufgehebelt, so ein Sprecher. Sie öffneten anschließend die Tür und nahmen aus der einen Hütte mehrere Verkaufsgegenstände mit. Aus der zweiten Hütte stahlen die Unbekannten fünf Glühweinkocher. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.