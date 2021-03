Vorfall in Nettetal-Breyell : Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Breyell Die Polizei hofft nach einem Einbruchsversuch in Nettetal-Breyell auf Zeugenhinweise.

Unbekannte haben versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brückenhausstraße in Breyell einzubrechen. Sie hebelten am Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 12.45 und 17.50 Uhr erfolglos an der Wohnungstüre, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachbarn und Anwohner beobachteten zur Mittagszeit zwei verdächtige Fahrzeuge: einen Golf und einen dunklen Pkw, beide mit roten Kennzeichen aus dem Ruhrgebiet. Die Polizei Viersen bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge; Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 02162 3770.