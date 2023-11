Einbrüche in Nettetal Tresor geknackt, Loch in Außenwand gestemmt

Am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr schlugen Einbrecher in einer Firma an der Heinrich-Haanen-Straße in Lobberich zu. Sie verschafften sich Zugang zu einem Lagerraum, indem sie ein Loch in die Außenwand schnitten. Sie hebelten weitere Türen auf, um auch in andere Räume zu gelangen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zur möglichen Beute können auch in diesem Fall noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 02162 3770.