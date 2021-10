Kriminalität in Nettetal : Einbrecher erbeuten Geld

Nettetal In der Nacht zu Montag waren Einbrecher unterwegs. Einmal in Lobberich und auch in Schaag. Gestohlen wurde in beiden Fällen Geld, in einem auch Schmuck.

(hb) Bargeld und Schmuck stahlen Einbrecher in der Nacht zu Montag in Lobberich und Schaag. So brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Straße 'In der Loeheide' in Lobberich ein. Der oder die Unbekannten gelangten zwischen 20 und 4.30 Uhr durch die auf Kipp stehende Terrassentür in das Haus. Hier durchsuchten sie unter anderem Schränke und Schubladen. Die Täter stahlen zwei Portemonnaies und Bargeld. Ebenfalls in der Nacht zu Montag, vermutlich gegen 3.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Brachter Straße in Schaag ein. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf. Aus dem Haus stahlen die Einbrecher Bargeld und Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige in beiden Fällen erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162 3770.