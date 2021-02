Einfamilienhaus in Nettetal war Ziel : Einbrecher erbeuten mehrere tausend Euro

Breyell Leicht gemacht wurde es Einbrechern in Breyell. Beim Durchsuchen der Räume stießen sie auf einen Tresor. Da die passenden Schlüssel dabei lagen, hatten die Einbrecher leichtes Spiel. Die Polizei fragt, ob Zeugen am Donnerstag in Breyell etwas Verdächtiges gesehen haben.

Mehrere tausend Euro erbeuteten Einbrecher am Donnerstag in Breyell. In der Zeit zwischen 15 und 20.30 Uhr drangen unbekannte Täter in Nettetal-Breyell in ein Einfamilienhaus in der Straße "Natt" ein. Zuerst versuchten die unbekannten Täter vom Garten aus, über eine Terrassentüre, in das Haus zu gelangen. Als sie an der Türe scheiterten, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten ins Innere.