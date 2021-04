Nettetal/Viersen : Einbrecher scheitern bereits an der Haustür

Nettetal/Viersen Riegel vor: Mit Sicherheitstechnik kann man sich gegen Einbrecher schützen. Gleich in drei Fällen sind Einbrecher jetzt an gut gesicherten Haustüren gescheitert.

Einbrecher scheiterten an den guten Sicherungen der Haustüren. In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag haben unbekannte Täter in Lobberich an der Niedieckstraße und in Dülken an der Gewandhausstraße und der Schulstraße versucht einzubrechen. Sie versuchten, die Hauseingangstüren aufzuhebeln: Ohne Erfolg. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.