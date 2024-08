Grüner Treffpunkt in Nettetal Verkehrsstau bescherte Hinsbeck die „neue“ Ginkesweide

Im Laufe des Jahres 1982 wurde das Gelände dank vieler helfender Hände planiert und modelliert, Büsche und Bäume wurden gepflanzt sowie die Hauptwege angelegt. Viele Hinsbecker beteiligten sich an diesen Arbeiten. 1983 wurden entlang der B 509 als Allee 38, vom VVV finanzierte fruchtlose Kastanien angepflanzt. Durch die Pflanzung von einigen Tausend Blumenzwiebeln sollte der Blick auf die „Weide“ aufgelockert werden. Ein Jahr später setzten freiwillige Helfer rund um das Gewässer 40 Weidenstöcke, die zu den am Niederrhein typischen Kopfweiden heranwachsen sollten. Von der Comeniusschule wurde eine Entenhütte gebaut und am Teich angebracht. Ab 2006 pflegte der Angelverein „Erholung“ den Teich und nutzte ihn als Zuchtbecken für Fische, die in das Hinsbecker Bruch eingesetzt wurden. Seit 2016 übernimmt die Stadt die Pflege. 1981 säte der VVV auf einer kleineren Fläche Flachs aus, der später geerntet und im Textilmuseum „Die Scheune“ verarbeitet wurde. Ein Jahr später legte er einen geologischen Lehrpfad an, den einzigen im weiten Umkreis. Auch die ersten Kunstsymposien 1992 und 1997, bei denen Künstler unter freiem Himmel unter den kritischen Blicken von Besuchern ihre Werke herstellten, fanden auf der Ginkesweide statt.