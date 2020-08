Unfall mit Fahrrad : Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lobberich Wieder ein Unfall auf der B 509 bei Lobberich. Auf der Höhe Bocholt überquerte ein Radfahrer die Landstraße, ohne die Vorfahrt zu beachten. Beim Zusammenstoß wurde der 54-Jährige schwer verletzt.

Lobberich Bei einem Unfall am Freitag, 14. August, wurde ein 54-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Um 13:25 Uhr fuhr eine 31-jährige Breyller Autofahrerin auf der B 509 in Lobberich. In Höhe Bocholt überquerte ein 54-jähriger Viersener Radfahrer mit dem Fahrrad die Straße, ohne auf die Vorfahrt des Auots zu achten. Es kam zum Zusammenstoß.