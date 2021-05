Nettetal-Lobberich : Ehrenamtlich „Seelenfutter“ in der LVR-Tagesklinik gekocht

Ehrenamtlich „Seelenfutter“ in der LVR-Tagesklinik gekocht

Lobberich In der Corona-Pandemie werden auch viele kreative Ideen geboren: Ein positives Beispiel ist das Kochen von zwei Frauen in der LVR-Tagesklinik. Sie machen das ehrenamtlich.

„Ab morgen Kantine wegen Corona geschlossen!“, mit diesen negativen Neuigkeiten sah sich die Tagesklinik Nettetal der LVR-Klinik Viersen im März 2020 konfrontiert. Bisher aßen viele Patienten immer in der Kantine des benachbarten Städtischen Krankenhauses Nettetal. Doch auch dort musste die Cafeteria auf Grund der verschärften Pandemielage schließen. Es musste also schnell eine Alternative her. Kurzerhand wurde selbst der Kochlöffel geschwungen. Das Ergebnis war nicht nur eine leckere Spaghetti Bolognese, sondern auch der Startschuss für ein ganz besonderes Projekt.