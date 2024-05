Ehrenamt in Nettetal Zapuh – einfühlsame Begleiter auf dem letzten Weg

Der Deutsche Hospiz- und Palliativverband empfehle eine 120-stündige Ausbildung, erklärt Zapuh-Koordinatorin Andrea Balsam: „Basiskurs, Aufbaukurs, 20 Stunden Praxis“, fasst sie zusammen. Das bedeutet den bewussten Umgang mit dem Tod, mit der Trauer, bedeutet Hintergrundwissen zu Sterbeprozessen und Trauerphasen, aber auch wegzukommen von Tabus, stattdessen offen mit dem Thema Tod umzugehen. Nadine Klein: „Dabei spielt Empathie natürlich eine ganz große Rolle.“ Empathie für den noch lebenden Menschen. „Wenn ich zu den Menschen komme, sage ich, ich bin da“, erzählt sie. Was bedeutet: Sie kommt, um Zeit zu schenken. „Wenn man will, kann man es als eine Art Biografiearbeit verstehen.“ Sie profitiere in jeder Hinsicht von dieser Arbeit, erklärt Nadine Klein, sei es in der beruflichen Ausbildung, sei es im persönlichen Bereich in der Familie oder sei es in der persönlichen Entwicklung.