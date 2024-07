Serie Ehrenamtler in Nettetal Kreisfeuerwehrkapelle sucht weitere Musiker

Auch im Jugendbereich wünschen sich die Musiker der KFK neue Mitglieder. Neue Konzepte sollen helfen. So sucht man den intensiven Kontakt zu den hiesigen Schulen, Flyer sollen informieren, was die KFK zu bieten hat. Das ideale Einstiegsalter liege etwa bei acht bis zehn Jahren, variiere aber auch. Das Instrument stellt die Kapelle, die Ausbildung erfolgt nach pädagogischen Konzepten. Die jugendlichen Musikanten werden bei der Instrumentenwahl beraten. „Natürlich, viele kennen die Trompete und das Schlagzeug, aber wir bilden auch an der Tuba, der Posaune oder Klarinette und vielem mehr aus“, erläutert Vos. Es müsse eben passen, eine Tuba bringe auch einige Kilo mit. Aber die Richtung sei klar: „Wir wollen zeigen, was wir tun und was wir können.“