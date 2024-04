Ehrenamt in Nettetal Der Essenstisch, an dem jeder willkommen ist

Serie | Nettetal-Breyell · In einem Viertel, in dem Menschen vieler unterschiedlicher Nationalität und Religionszugehörigkeit leben, führt das Projekt „Alle an einem Tisch“ die in der Nachbarschaft Wohnenden zusammen. Organisiert wird es von Ehrenamtlern. Was sie antreibt und wie es funktioniert.

19.04.2024 , 17:00 Uhr

Bei „Alle an einem Tisch“ sind zehn Ehrenamtler an Bord – Sue Wolfgang, Angela Müllers und Heide Baldus (v. l.) gehören schon lange zum „harten Kern“. Foto: Holger Hintzen