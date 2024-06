Ehrenamt in Nettetal Beim Roten Kreuz – seit mehr als 40 Jahren

Dabei geht es auch um Erbsensuppe – für alle sichtbar beim Wandertag des Kreises Viersen in Hinsbeck am Christi-Himmelfahrtstag. Weniger im Licht der Öffentlichkeit ist die Versorgung für Feuerwehr und andere Hilfsdienste im Katastrophenfall. Jüngst hatte die Feuerwehr bei den starken Regenfällen in Nettetal alle Hände voll zu tun, das DRK war ebenfalls zur Stelle und sorgte für die Verpflegung der Wehrmänner und -frauen. Klingen erinnert sich auch an das Maas-Hochwasser an Weihnachten 1993 in Venlo und an den Einsatz in Iversheim 2021. Kurz vor dem Einsatz in dem kleinen Ort an der Erft hatte Klingen noch mit dem ganzen DRK-Team aus dem Kreis Viersen die Verpflegung der Hilfskräfte in Düsseldorf organisiert. Ehrenamtlich, versteht sich. Und noch ist der dreimonatige Einsatz 1989 in steter Erinnerung, als die ersten ehemaligen DDR-Bürger in den Westen kamen. Damals habe man in der Dülkener Overbergschule die Unterkunft organisiert.