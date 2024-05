Ehrenamt in Nettetal So funktioniert Inklusion im Kindertraum-Laden

Dem Tag weiterhin Struktur geben, das war für Karl-Heinz „Charly“ Dückers aus Kaldenkirchen das grundsätzliche Ziel, als er in der Ruhestand ging. Er entschied sich für das Ehrenamt. Inzwischen ist er an mehreren Orten an mehreren Tagen in Nettetal unterwegs – sei es bei der Nettetaler Tafel, sei es in der Suppenküche und der Kleiderkammer in Breyell oder sei es als stellvertretende Schiedsperson für den Bezirk Kaldenkirchen, Hinsbeck und Leuth. Und dann ist da noch der „Kindertraum“. Dort ist Charly Dückers immer samstags vor Ort, hilft, wo er helfen kann: beim Sortieren, Einräumen oder im Verkauf, bei allen Tätigkeiten, die im Kindertraum-Laden an der Kehrstraße 74 anfallen können. „Das macht mir großen Spaß, ich komme hier unwahrscheinlich gerne hin“, sagt Charly Dückers. Er ist einer von insgesamt 15 ehrenamtlichen Kräften im Kindertraum-Laden, die alle ihre Kompetenzen aus ihrer jeweiligen Berufswelt mitbringen.