Gedenkort in Nettetal Synagogen-Standort wird neu gestaltet

Keine Diskussionen, schnell und einstimmig entschieden: Der Platz, an dem einst die Synagoge in Kaldenkirchen gestanden hat, wird neu gestaltet. So haben es die Politiker des Betriebsausschusses des Rates in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Sie folgten damit einem Wunsch, den der Bürgerverein Kaldenkirchen schon vor geraumer Zeit an die Stadt herangetragen hatte: Der Verein hält eine würdigere Form der Erinnerung an die am 10. November von örtlichen Nationalsozialisten schwer beschädigte Synagoge für erforderlich. Bislang zieht zwar ein dunkler Pflasterstreifen im Boden nach, wo ein Teil der Außenmauern der Synagoge gestanden haben. Doch der wird zum Teil immer wieder von parkenden Autos verdeckt. Und auch das bemängelt die Vorsitzende des Bürgervereins, Elvire Kückemanns: Es gibt nicht genügend Platz, an dem man Gedenkfeiern abhalten kann. Das soll sich jetzt ändern.