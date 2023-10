In Nettetal-Kaldenkirchen Ehemaliger Standort der Synagoge ist neu gestaltet

In Arbeit ist eine Gedenktafel aus Edelstahl, die der Bürgerverein in Auftrag gegeben hat und die in Text und Bild an die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Kaldenkirchen und die Zerstörung der Synagoge erinnern soll. Sie soll an dem neu gestalteten Platz aufgestellt werden. Ein Foto zeigt die Ruine des Gebäudes kurz vor dem Abriss Anfang der 1960-er Jahre. Wäre es nach den Briten gegangen, die bei Kriegsende 1945 in Kaldenkirchen das Sagen hatten, wäre die 1938 von Kaldenkirchener SA-Männern schwer beschädigte Synagoge wieder aufgebaut worden. Doch daraus wurde nichts.