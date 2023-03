Wiedersehen in Nettetal-Breyell So war das Ehemaligen-Treffen in der Gesamtschule

Nettetal-Breyell · Erinnerungen an Vorabi-Partys und die spannende Frage, ob man einstige Mitschüler nach vielen Jahren auch wiedererkennt – das beschäftigte auch die Besucher des Feier in der Gesamtschule in Breyell.

27.03.2023, 14:45 Uhr

Die Organisatoren des Treffens hatten sich auf einen sehr langen Abend eingestellt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Fiona Schultze

Nadine Rook (37) und Denise Imkamp (37) schauen sich in der Aula der Städtischen Gesamtschule Nettetal um. Dann erblicken sie ihre ehemaligen Klassenkameraden Pascal Persé (37) und Bärbel Bohnen (37). Sie begrüßen sich und reden über alte Zeiten – über ihren Abschluss, den sie 2005 gemacht haben. Gespräche wie diese gab es viele beim Ehemaligen-Treffen in der Gesamtschule Breyell. Eingeladen zur fünften Veranstaltung dieser Art waren alle ehemaligen Schüler, die einen Abschluss an der Schule gemacht haben.