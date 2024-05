Angebot in Nettetal Müllabfuhr-Sondertermin für Unwetter-Opfer

Der Müllentsorger EGN bietet einen Sonder-Abfuhrtermin an für Nettetaler, die Müll loswerden wollen, der durch das Unwetter am Abend des 2. Mai entstanden ist. Der zusätzliche Termin ist nach Angaben der Stadtverwaltung am 17. Mai. Interessenten werden gebeten, sich per E-Mail an das Unternehmen unter buergerservice-viersen@egn-mbh.de zu wenden. Ausnahmsweise, so die Stadt weiter, werde bei dieser speziellen Tour auf die Trennung von Holz verzichtet, so dass mehr Haushalten die Möglichkeit einer Abfuhr angeboten werden könne. Es wird darauf hingewiesen, dass Bauschutt, Glas und schadstoffhaltige Abfälle nicht zum Sperrmüll gehören und gesondert entsorgt werden müssen. Die Stadt bittet die Nettetaler, diesen Abfuhrtermin wirklich nur für durch Unwetterschäden entstandenen Müll zu nutzen. Darüber hinaus gebe es für alle Bürger im Kreis Viersen die Möglichkeit, selbst Sperrmüll am Wertstoffhof Viersen an der Hindenburgstraße 160 in Süchteln abzuliefern. Die Öffnungszeiten sind dort montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr. Eine Anlieferungsmenge von einem Kubikmeter und maximal 200 Kilogramm sind pro Haushalt und Tag kostenfrei.