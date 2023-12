Lidl-Markt in Nettetal Edis Krkusic ist „Der Filialleiter“ – und ein Tiktok-Star

Es ist nicht der Film, in dem Edis Krkusic und zwei Kolleginnen exotische Verrenkungen machen, der den 36-Jährigen berühmt gemacht hat. „Das Video war nicht meine Idee“, hat Krkusic auch vorsichtshalber vermerkt, als er es in seinen Kanal auf der Video-Plattform Tiktok schickte. Es braucht schließlich ein bisschen Wohlwollen, die Darbietung des Trios als Tanzen durchgehen zu lassen. Aber der kurze Clip zeigt: Der Filialleiter und seine Truppe im Kaldenkirchener Lidl-Markt an der Poststraße haben Humor und sind mit Engagement bei der Sache. Das wird belohnt: Der am häufigsten aus seinem Kanal der.filialleiter aufgerufene Film erklärt, wie eine Geldwaage funktioniert. 4,1 Millionen Zuschauer hat er schon gehabt. Es gab TV-Shows mit geringeren Einschaltquoten.