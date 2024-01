Duo wollte schmuggeln Im Sprinter versteckt – Zoll stoppt „Kaffee-Fahrt“ in Nettetal

Bei der Kaffeesteuer handelt es sich um eine Verbrauchsteuer, die neben Deutschland nur noch in EU-Ländern wie Belgien, Dänemark und Litauen oder auch Norwegen erhoben wird. Sie beträgt 2,19 Euro pro Kilogramm Röstkaffee und 4,78 Euro pro Kilogramm löslichen Kaffee. Außerdem unterliegen, so das Hauptzollamt Krefeld, auch kaffeehaltige Waren der Kaffeesteuer. Ein Beispiel sind Süßwaren, die in einem Kilogramm zehn bis 900 Gramm Kaffee enthalten.