Corona-Krise in Nettetal : DSL-Shop in Lobberich gibt nach sechs Jahren auf

DSL-Shop in Lobberich gibt nach sechs Jahren auf

Corona-Krise in Nettetal

David Stum hört mit seinem DSL-Shop in Lobberich auf. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Erst überlegte David Stum, ob er sich den Krefelder Corona-Rebellen anschließt, jetzt gibt er seinen DSL-Shop in Lobberich ganz auf. Nicht freiwillig, sondern weil der Lockdown seine Existenz zerstört hat.

In Krefeld machte Anfang Januar die Ankündigung von Mecet Uzbay, seinen Laden wieder zu öffnen, bundesweit Schlagzeilen. Er hatte auf der Chatplattform Telegram den Kanal „Wir machen auf – Kein Lockdown mehr“ ins Leben gerufen und in kurzer Zeit mehr als 56.000 Unterstützer gefunden. Auf einer Liste anderer Händler, die sich der Aktion anschließen wollten, tauchte auch der DSL-Shop auf der Breyeller Straße in Lobberich auf. Jetzt macht der Laden von David Stum gar nicht mehr auf.